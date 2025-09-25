Calcio Seconda | pisane in gran spolvero
Pisa 22 settembre – In Seconda Categoria, nel girone G, parte subito forte il Tirrenia di mister Paci che piega 3 – 1 la Sanromanese con le reti di Giusti, Annibale ed Ercoli. Una bella partenza per i litoranei al Comunale di Marina di Pisa, fortino scelto per riconquistare la Prima Categoria persa la scorsa stagione. Vittoria anche per il Pontasserchio di mister Tocchini che espugna il campo dell'Atletico Cascina per 0 – 1 grazie ad un gol messo a segno da Longobardi. Una bella partenza per il Pontasserchio dopo la rivoluzione di questa estate. Il derby pisano tra neopromosse se lo aggiudica il Porta a Lucca che cala il poker sul terreno del Pisa Ovest (0 – 4).
