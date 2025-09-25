Calcio Promozione | Mobilieri a punteggio pieno

Pisa 22 settembre – In Promozione, nel girone A, pareggio interno dell’Urbino Taccola contro il Forte dei Marmi. Vantaggio pisano con il solito bomber Chicchiarelli poco prima del quarto d’ora. Il Forte dei Marmi pareggia con Papi. Questo il tabellino della sfida del ‘Taccola’. Urbino Taccola: Malasoma, Fabbrini G., Zaccagnini C., Bracci, Taglioli Lo., Salvadori, Guelfi D., Castellacci, Cosi, Gjini, Chicchiarelli. A disposizione Poltronieri, Bellagamba, Romeo, Langella, Vitillo, Arigoni, Campera, Tiozzo, Cresci. All. Giannini Forte dei Marmi 2015: Barsottini, Credendino, Deda, Del Soldato, Zambarda, Lossi, Colombi, Seriani, Imbrenda, Papi, Mengali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Promozione: Mobilieri a punteggio pieno

In questa notizia si parla di: calcio - promozione

Calcio dilettanti: ufficiali le date di campionati e coppa. La Serie D inizierà il 7 settembre. Eccellenza e Promozione: via il 14

CALCIO PROMOZIONE. Rufina, iniziano i lavori al campo. E il mercato si muove con qualità

Calcio Promozione. Speranza Agrate in attesa del ripescaggio. Si punta forte per salire di categoria

? Calcio #Promozione girone A Cosa ha detto la terza giornata del girone del centro sud Sardegna Schede grafiche riepilogative risultati, marcatori e classifica. In copertina Antinori il tecnico del #Castiadas. #direttasportdardegna #calcioregionale - facebook.com Vai su Facebook

CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 3^ GIORNATA, PIETRAGALLA ACCIUFFA INVICTA MATERA AL 90', CICCHIELLO RISPONDE A BUONCORE: 1-1 - X Vai su X

Promozione. Mobilieri Ponsacco già a punteggio pieno. Pari Cuoio e Colli. Giù Saline e San Miniato Basso - Per il resto è una giornata molto magra per le cinque squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio del girone B di Promozione. Come scrive msn.com

Calcio Eccellenza e Promozione. Derby Perignano-Cenaia. Mobilieri partenza in casa - Una seconda giornata di Eccellenza che mette subito di fronte la squadra rossoblù dei Frartres Perignano contro i vicini ... Segnala msn.com