calcio le partite del weekend dalla serie a alla c

Firenze, 25 settembre 2025 – Ecco le partite in programma questo weekend dalla Serie A alla C per le squadre toscane, umbre e lo Spezia.  Serie A. Pisa - Fiorentina (domenica 28 settembre, ore 15) Serie B. Venezia- Spezia (sabato 27 settembre, ore 15) Empoli - Carrarese (domenica 28 settembre, ore 19:30) Serie C. Arezzo -Carpi (sabato 27 settembre, ore 17:30)  Pontedera -Forlì (sabato 27 settembre, ore 17:30) Perugia - Pianese (sabato 27 settembre, ore 17:30) Livorno -Campobasso (sabato 27 settembre, ore 15) Vis Pesaro-Gubbio (sabato 27 settembre, ore 17:30) Ravenna- Ternana (sabato 27 settembre, ore 15). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

