Calcio l’Aston Villa piega il Bologna per 1-0 nella prima giornata dell’Europa League

Si rivela amaro l’esordio del Bologna nell’Europa League 2025-2026 di calcio: i felsinei cadono al Villa Park di Birmingham, battuti dai padroni di casa inglesi dellAston Villa, che si impongono per 1-0 grazie alla rete siglata da McGinn al 13?, e poi riuscendo a portare a casa il successo nonostante il rigore sbagliato al 68? da Watkins, che si fa ipnotizzare da Skorupski. Nel primo tempo gli inglesi passano al primo tentativo, che si concretizza al 13? sugli sviluppi di un corner dalla sinistra: McGinn raccoglie la respinta della difesa del Bologna e di sinistro porta in vantaggio i padroni di casa, fulminando Skorupski. 🔗 Leggi su Oasport.it

