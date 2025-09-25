Calcio Genoa-Empoli 3-1 rossoblu ai quarti di finale di Coppa
Roma, 25 set. (askanews) – Il Genoa batte in rimonta l’Empoli e passa agli ottavi di finale di Coppa Italia dove troverà l’Atalanta. I gol di Frendrup, Marcandalli ed Ekhator ribaltano l’iniziale vantaggio di Saporiti su punizione per il 3-1 finale. Completa il turno Torino-Pisa alle 21.00. In attesa delle ultime due sfide dei sedicesimi, questi sono gli ottavi di finale già certi. Parte sinistra: Juventus-Udinese Lazio-Milan Bologna-Parma Atalanta-Genoa Parte destra: Napoli-Cagliari Inter-Venezia Fiorentina-Como L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: calcio - genoa
Calcio Serie C. Muscoli freschi in prestito dal Genoa. Il Renate prende Gianluca Rossi
Valentin Carboni ha già stregato il Genoa: Stanciu lo incorona “crack” del calcio italiano
Primavera, Milan-Genoa 0-0: calcio d’inizio, rossoneri in attacco | PM Live
#Calcio, #Genoa-Empoli 3-1, rossoblù ai quarti di finale di Coppa - X Vai su X
Calcio, Genoa-Empoli 3-1, rossoblu ai quarti di finale di Coppa Vai su Facebook
Genoa-Empoli 3-1, i rossoblù ribaltano lo svantaggio e vanno agli ottavi - Il Genoa ribalta l'Empoli e si prende gli ottavi di finale di Coppa Italia. Lo riporta sportpaper.it
Coppa Italia: Empoli battuto 3-1, Genoa agli ottavi - Non basta all'Empoli il vantaggio su punizione di Saporiti al Ferraris i toscani subiscono la rimonta del Grifone che la pareggia quasi subito con Frendrup per poi ribaltarla nella ripresa con Marcand ... Da msn.com