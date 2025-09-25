Calcio Genoa e Torino completano il quadro delle qualificate agli ottavi di Coppa Italia
Si completano i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 di calcio, e sono ormai noti tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale: le ultime due squadre a qualificarsi sono il Genoa, che batte l’Empoli e sfiderà l’Atalanta, ed il Torino, che piega il Pisa ed affronterà la Roma. Il Genoa rimonta e batte l’Empoli, sconfitto per 3-1. Nel primo tempo a passare in vantaggio, al primo affondo, sono gli ospiti, al 12?, grazie alla punizione di Saporiti, che sorprende l’estremo difensore avversario. I liguri si scuotono e pareggiano immediatamente, grazie a Frendrup, che al quarto d’ora raccoglie l’assist di Colombo e batte Perisan. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - genoa
Calcio Serie C. Muscoli freschi in prestito dal Genoa. Il Renate prende Gianluca Rossi
Valentin Carboni ha già stregato il Genoa: Stanciu lo incorona “crack” del calcio italiano
Primavera, Milan-Genoa 0-0: calcio d’inizio, rossoneri in attacco | PM Live
#Calcio, #Genoa-Empoli 3-1, rossoblù ai quarti di finale di Coppa - X Vai su X
Calcio, Genoa-Empoli 3-1, rossoblu ai quarti di finale di Coppa - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, Genoa e Torino avanzano: i granata agli ottavi sfideranno la Roma - 1 e sfiderà l'Atalanta, quella di Baroni batte il Pisa di misura: decide un gol in avvio di Casadei ... corrieredellosport.it scrive
Torino-Pisa 1-0, Coppa Italia: gol di Casadei, granata agli ottavi contro la Roma. Il Genoa batte l'Empoli e affronterà l'Atalanta - Agli uomini di Baroni basta un colpo di testa del centrocampista, nella ripresa due gol annullati e rosso per Cuadrado ... Lo riporta msn.com