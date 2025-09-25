Si completano i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 di calcio, e sono ormai noti tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale: le ultime due squadre a qualificarsi sono il Genoa, che batte l’Empoli e sfiderà l’Atalanta, ed il Torino, che piega il Pisa ed affronterà la Roma. Il Genoa rimonta e batte l’Empoli, sconfitto per 3-1. Nel primo tempo a passare in vantaggio, al primo affondo, sono gli ospiti, al 12?, grazie alla punizione di Saporiti, che sorprende l’estremo difensore avversario. I liguri si scuotono e pareggiano immediatamente, grazie a Frendrup, che al quarto d’ora raccoglie l’assist di Colombo e batte Perisan. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, Genoa e Torino completano il quadro delle qualificate agli ottavi di Coppa Italia