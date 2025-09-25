Pisa 22 settembre – Il derby di Eccellenza tra Fratres Perignano e Cenaia termina 1 – 1 allo Stadio “Matteoli”. Un risultato giusto per quanto visto in campo. Ospiti in vantaggio al 18’ con una rete di Bianchi da fuori area al termine di una bella azione manovrata. Nella ripresa la squadra di mister Fanani pareggia con un gol di Mearini meritando il punto. Il Fratres Perignano in classifica con un punto avendo riposato già alla prima giornata di campionato, mentre il Cenaia è anch’esso ad un punto ma con due gare disputate avendo perso alla prima in casa per 1 – 2 contro lo Sporting Cecina. Una giornata caratterizzata dai pareggi perché oltre a questo derby pisano sono terminate in parità anche le sfida tra Real Cerretese e Sestese (0 – 0), Sporting Cecina e Montespertoli (1 – 1) e Real Forte Querceta e San Giuliano (1 – 1). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: derby in parità tra Fratres Perignano e Cenaia