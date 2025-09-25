Calcio Coppa Italia | il Taranto non si presenta Brindisi verso la vittoria a tavolino

BRINDISI - Il Brindisi passa il turno, senza giocare. Non si è disputato il match di ritorno del primo turno di Coppa Italia d'Eccellenza, in programma oggi pomeriggio (contro il Taranto). Il calcio di inizio era in programma alle ore 15.30, ma la formazione ospite non è neanche partita dal. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

