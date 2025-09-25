Calcio a 5 Nella Coppa Toscana di Serie C Traverde Tac esordio amaro contro l’Atletico Viareggio

Traverde TAc 2 Atletico viareggio 6 TRAVEDE TAC: Acquaro, Anastasi, Imperatore, Trenti, Angella, Bricco, Panetta, Rossi. All.: Pedroni. ATLETICO VIAREGGIO: Angileri, Boccadoro, Costanzi, Di Martino, Fossi, Orsini, Sandroni, Vannozzi, Vecoli. Arbitro: Serra. Marcatori: Bricco, Angella (T); Orsini (2), Fossi (2), Boccadoro, Sandroni (AV). PODENZANA – Il mondo calcio femminile fa il suo esordio in Lunigiana. Ad aprire le danze in rosa è stata la nuova nata Traverde Tac, alla sua prima nella partita di Coppa Toscana Figc di Serie C. La squadra diretta dal presidente-allenatore Damiano Pedroni al debutto sulla palestra di Podenzana si è dovuta inchinare alla forza d’urto dall’ambiziosa formazione dell’Atletico Viareggio per 6-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

