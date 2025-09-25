Calci pugni e la rapina di una collana d’oro nel sottopasso della stazione Milano-Certosa | arrestati due 25enni
Milano, 25 settembre 2025 – Prima l’aggressione a calci e pugni nel sottopasso pedonale, poi la rapina della collana e ora l’arresto dei due presunti responsabili. Due 25enni - uno cittadino egiziano, italiano l’altro - sono stati fermati dalla polizia nei giorni scorsi con l’accusa di rapina pluriaggravata. Ci sarebbero loro, secondo la polizia, dietro la violenza avvenuta lo scorso 25 giugno nella stazione di Milano-Certosa ai danni di una donna. L’aggressione e la rapina. L'indagine è degli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro: verso le 22.30 di quel giorno, i due uomini, entrambi con precedenti penali, avevano strappato la collana di oro giallo dal collo della vittima, mentre quest'ultima stava scendendo le scale del sottopasso che conduceva ai binari, colpendola violentemente con calci e pugni, per poi spingerla facendola rotolare per terra, prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
