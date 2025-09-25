Calci e pugni per rubargli la collanina | l' aggressione in stazione a Milano

La polizia ha arrestato due 25enni, un italiano e un egiziano, accusati di una rapina pluriaggravata avvenuta il 25 giugno alla stazione di Milano-Certosa. Le immagini mostrano la vittima aggredita nel sottopasso, colpita con calci e pugni e fatta cadere a terra, mentre i due malviventi si impossessano della collana d'oro che aveva al collo. Gli investigatori del Commissariato Quarto Oggiaro, coordinati dalla Procura di Milano, hanno identificato i responsabili anche grazie al contributo della vittima. Entrambi i rapinatori hanno precedenti penali.

Maltrattamenti a Villa Santa Maria di Tavernerio. L’incubo vissuto dai bambini disabili presi a calci e pugni: “I piccoli erano terrorizzati”

Padre e figlio ebrei aggrediti in autogrill, il video e il raid fuori dal bagno: “Calci e pugni per una kippah”

Torture nel carcere Beccaria: “Compare io ti mangio il cuore” e poi calci, pugni e cinghiate

