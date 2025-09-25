Calci e pugni in faccia | la furia di due stranieri per rapinare un cieco

Appena saliti hanno fatto una gran confusione, importunando gli altri passeggeri come se fossero loro i padroni del tram. Quindi lo hanno notato e avvicinato piano piano, con grande cautela, mentre era seduto tranquillamente accanto a una delle porte di uscita, le borse che si porta dietro e così vitali per lui posate sul pavimento del mezzo pubblico, ai suoi piedi. Hanno finto di rivolgergli qualche parola, in realtà non più di qualche sussurro senza senso. E subito dopo lo hanno travolto riversandogli addosso una violenza deflagrante, inaudita, smisurata se si pensa che è stata usata per mettere a segno una rapina a un disabile ipovedente.

