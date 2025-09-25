calabroni lo pungono muore per choc anafilattico

Novellara, 25 settembre 2025 – È rimasto vittima dello choc anafilattico provocato da punture di due calabroni, che lo hanno assalito quando si è recato a tagliare i rami di una pianta, da cui il giorno prima era stato estirpato un nido di insetti, usando delle fiamme. Ma, a quanto pare, qualche insetto doveva essere rimasto a circolare in zona, finendo per pungere l’uomo quando si è avvicinato per completare l’intervento di pulizia e di manutenzione, in un’area esterna alla sua abitazione. Uno choc anafilattico che è risultato fatale a Gabriele Davolio, 69 anni, residente in strada Valle, alla periferia di Novellara, dove è avvenuto l’episodio, nella prima mattinata di ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

