Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I sardi cercano altri punti preziosi davanti al proprio pubblico, mentre i nerazzurri vogliono continuare la loro corsa verso l’alta classifica che resta al momento ancora distante. Cagliari vs Inter si giocherà sabato 27 settembre 2025 alle ore 20.45 presso l’Unipol Arena. CAGLIARI VS INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi sono in gran forma in questo avvio di stagione e, dopo aver fermato la Fiorentina all’esordio, dopo la sconfitta di Napoli, sono arrivate due fondamentali vittorie contro Lecce e Parma. A completare l’opera, anche il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Frosinone. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Inter, quinta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla