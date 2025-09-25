Cagliari Inter si va verso il tutto esaurito | ecco i tifosi previsisti per il settore ospiti

Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Cresce l’attesa in Sardegna per Cagliari – Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A in programma sabato 27 settembre all’Unipol Domus. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, al termine del secondo giorno di vendita libera sono già circa 16.000 i biglietti venduti, con il settore ospiti che ha fatto registrare poco più di 250 tagliandi staccati. Numeri che spingono verso il tutto esaurito, il primo stagionale nello stadio rossoblù. Atmosfera calda per l’arrivo dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cagliari Inter, si va verso il tutto esaurito: ecco i tifosi previsisti per il settore ospiti

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Cagliari-Inter, l’allenamento dell’antivigilia a porte aperte ad Assemini unionesarda.it/sport/calcio/c… - X Vai su X

Non buone notizie per Cristian Chivu in vista di Cagliari-Inter, tra preparazione e dialoghi ad Appiano Gentile. Intanto continua il dibattito sul futuro della porta nerazzurra. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, conte - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari-Inter verso il tutto esaurito: 16mila biglietti venduti, poco più di 250 nel settore ospiti - 000 i biglietti venduti per la partita dell'Unipol Domus di cui poco più di 250 nel settore ospiti su una ... Si legge su msn.com

Belotti: "Ho voluto fortemente venire a Cagliari. Inter? Può succedere di tutto" - "A Lecce è stata una serata perfetta, vincere e convincere a prescindere dai due gol, che mi fanno ovviamente contento, ma la cosa più. Secondo tuttomercatoweb.com