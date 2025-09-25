Cagliari-Inter sabato 27 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
L’Inter fa visita al Cagliari per la quinta giornata di Serie A e va a caccia della terza vittoria di fila tra campionato e Champions dopo quelle su Ajax e Sassuolo. I nerazzurri hanno saputo reagire con autorevolezza ai due ko di fila contro Udinese e Juventus, rimettendosi subito in corsa per puntare alle zone . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Pronostico Cagliari-Inter 27 Settembre 2025: Lautaro bestia nera dei sardi - Sabato 27 settembre alle 20:45, la sfida tra Cagliari e Inter accenderà la quinta giornata di Serie A all’Unipol Domus: scopri analisi, pronostico e quote con focus sulle scommesse per una gara aperta ... Riporta bottadiculo.it
Cagliari-Inter, la designazione arbitrale: dirige Piccinini - Inter, in programma sabato 27 settembre e valida per la quinta giornata della Serie A 2025/2026. Scrive calciocasteddu.it