Cagliari Inter le tattiche degli uomini di Pisacane ed il comunicato sulla sessione odierna dei rossoblù
Cagliari Inter, i rossoblù preparano il match di Serie A tra lavoro tecnico e il sostegno dei tifosi: i dettagli sull'allenamento odierno. Il Cagliari si avvicina al match contro l' Inter con grande concentrazione e motivazione, incoraggiato anche dal calore dei propri sostenitori. Nella giornata di giovedì 25 settembre, la squadra guidata da Fabio Pisacane ha svolto una seduta di allenamento a porte aperte presso il CRAI Sport Center di Assemini, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire da vicino la preparazione al confronto contro i nerazzurri, capolista del campionato. La seduta odierna ha avuto un'impostazione completa: inizialmente il gruppo ha svolto un'attivazione ludica per stemperare la tensione, proseguendo poi con esercitazioni tecniche e lavoro sul possesso palla, fondamentali per creare fluidità e sicurezza nel gioco.
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
