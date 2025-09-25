Cagliari Inter le condizioni di Zito Luvumbo in vista della sfida contro i milanesi | le ultime

Cagliari Inter, Luvumbo al 100% nella sfida contro i nerazzurri? rossoblù concentrati sul recupero del centravanti. A due giorni dalla sfida contro l’ Inter all’Unipol Domus, il Cagliari ha concentrato l’attenzione sull’evoluzione fisica e tecnica di alcuni dei suoi elementi chiave. La sessione odierna a porte aperte al CRAI Sport Center di Assemini ha permesso di mettere in luce soprattutto Zito Luvumbo, parzialmente in gruppo, e i portieri Boris Radunovic e Nicola Pintus, entrambi impegnati in un lavoro personalizzato per recuperare al meglio la condizione in vista della gara di sabato. Luvumbo ha svolto parte delle esercitazioni con il gruppo, segno che il suo recupero procede positivamente dopo i problemi fisici che ne avevano limitato la partecipazione nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

