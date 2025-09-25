Cagliari Inter le condizioni di Zito Luvumbo in vista della sfida contro i milanesi | le ultime
Cagliari Inter, Luvumbo al 100% nella sfida contro i nerazzurri? rossoblù concentrati sul recupero del centravanti. A due giorni dalla sfida contro l’ Inter all’Unipol Domus, il Cagliari ha concentrato l’attenzione sull’evoluzione fisica e tecnica di alcuni dei suoi elementi chiave. La sessione odierna a porte aperte al CRAI Sport Center di Assemini ha permesso di mettere in luce soprattutto Zito Luvumbo, parzialmente in gruppo, e i portieri Boris Radunovic e Nicola Pintus, entrambi impegnati in un lavoro personalizzato per recuperare al meglio la condizione in vista della gara di sabato. Luvumbo ha svolto parte delle esercitazioni con il gruppo, segno che il suo recupero procede positivamente dopo i problemi fisici che ne avevano limitato la partecipazione nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
#Collovati: "Il #Cagliari è una sorpresa. L'#Inter sta confermando le fragilità dello scorso anno, ma quando riparte..." - X Vai su X
Inter, oggi niente allenamento per Bonny: si valuta per il Cagliari ? L’Inter si è allenata oggi in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la quinta giornata di campionato. I nerazzurri vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle con Ajax e Sassu Vai su Facebook
Infortunati Cagliari: le ultime su Luvumbo e Zappa in vista dell’Inter - Inizio di stagione assolutamente positivo per il Cagliari che, dopo aver raccolto ben 7 punti nelle ... Da fantamaster.it
Allenamento Cagliari, si rivede in gruppo Luvumbo! Ecco come sta l’attaccante angolano: gli ultimi aggiornamenti - Allenamento Cagliari, Zito Luvumbo è tornato parzialmente in gruppo: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni Arriva un’importante novità dall’allenamento odierno del Cagliari, che accende un cau ... Riporta cagliarinews24.com