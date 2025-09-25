Cagliari-Inter la designazione arbitrale | Piccinini dirige l’incontro

Una nuova giornata di Serie A si avvicina e l’Inter va a caccia di conferme. Reduci dal successo per 2-1 con il Sassuolo, infatti, i nerazzurri desiderano rimanere sulla giusta scia per continuare a risalire la china della classifica, dopo un inizio fra luci ed ombre. L’obiettivo è quello di tornare in orbita Scudetto, nella parte alta della graduatoria. La Beneamata tenterà di mettere in cascina altri 3 punti contro il Cagliari, gara in programma sabato 27 settembre alle ore 20:45 alla Unipol Domus Arena. Un match estremamente delicato, contro un cliente che sta attraversando un buon momento di forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Cagliari-Inter, la designazione arbitrale: Piccinini dirige l’incontro

Arbitri 5a giornata - Cagliari-Inter a Piccinini, in sala VAR Doveri-Gariglio. Chiffi per Milan-Napoli - Inter, gara valida per la quinta giornata di Serie A, in programma sabato sera, all'Unipol Domus (kick- Lo riporta msn.com

Chi è Piccinini, l’arbitro di Cagliari-Inter: un dato aiuta - Il prossimo impegno in Serie A per la squadra di Cristian Chivu sarà una trasferta insidiosa: è in programma infatti per sabato 27 settembre alle ore 20:45 Cagliari- Si legge su passioneinter.com