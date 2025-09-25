Cagliari Inter giorno decisivo per Luvumbo | emerge questa sensazione
Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La settimana che porta alla sfida di sabato sera tra Cagliari e Inter (27 settembre, ore 20:45, Unipol Domus) è entrata nel vivo. Per i rossoblù si tratta di uno degli appuntamenti più duri della stagione, contro un avversario che punta senza mezzi termini ai vertici della Serie A. Per l’occasione, il club sardo ha scelto di aprire le porte del CRAI Sport Center di Assemini, permettendo ai tifosi di assistere a una seduta di allenamento e di trasmettere sostegno diretto alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Cagliari-Inter, l'allenamento dell'antivigilia a porte aperte ad Assemini
Non buone notizie per Cristian Chivu in vista di Cagliari-Inter, tra preparazione e dialoghi ad Appiano Gentile. Intanto continua il dibattito sul futuro della porta nerazzurra.
Cagliari-Inter, i biglietti: due fasi di vendita - Quinta giornata di Serie A EniLive 2025/2026, in programma sabato 27 settembre alle ore 20.
Inter, stop Bonny: le ultime in vista di Cagliari. Gruppo al completo: le condizioni di Lautaro - Capirà in questi giorni se sarà a disposizione per la sfida di sabato sera a Cagliari