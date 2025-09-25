Cagliari Inter giorno decisivo per Luvumbo | emerge questa sensazione

Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La settimana che porta alla sfida di sabato sera tra Cagliari e Inter (27 settembre, ore 20:45, Unipol Domus) è entrata nel vivo. Per i rossoblù si tratta di uno degli appuntamenti più duri della stagione, contro un avversario che punta senza mezzi termini ai vertici della Serie A. Per l’occasione, il club sardo ha scelto di aprire le porte del CRAI Sport Center di Assemini, permettendo ai tifosi di assistere a una seduta di allenamento e di trasmettere sostegno diretto alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

