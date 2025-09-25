Cagliari-Inter | designati l’arbitro della sfida e i suoi assistenti

Cagliari Inter arbitro. Sarà Marco Piccinini a dirigere la sfida tra Cagliari e Inter, valida per la quinta giornata di Serie A. Il match si giocherà sabato sera alle 20.45 all’ Unipol Domus, in una cornice che promette grande spettacolo. L’ AIA ha ufficializzato la designazione del fischietto della sezione di Forlì, chiamato a gestire una partita che si annuncia equilibrata e intensa. Al fianco di Piccinini ci saranno gli assistenti Mastrodonato e Moro, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Massimi. Una squadra arbitrale che unisce esperienza e affidabilità. Cagliari-Inter: ecco VAR e AVAR. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

