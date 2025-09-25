Cagliari Inter cinque vittorie consecutive e dominio offensivo negli scontri diretti | tutte le statistiche contro i sardi
Cagliari Inter, tutti i dati sulla prossima sfida di Serie A della squadra di Chivu contro quella di Pisacane: le ultime. L’ Inter si prepara a sfidare il Cagliari sabato sera all’ Unipol Domus forte di un bilancio storico estremamente favorevole. Analizzando gli ultimi scontri diretti tra le due squadre, emerge un dato significativo: i nerazzurri hanno vinto le ultime cinque partite disputate in Sardegna senza subire gol negli ultimi 216 minuti di gioco. L’ultima rete dei rossoblù in casa contro l’Inter risale al maggio 2022, quando Charalampos Lykogiannis trovò il gol nella partita conclusasi 1-3 a favore dei meneghini, evidenziando quanto i padroni di casa abbiano faticato a contenere l’attacco nerazzurro nelle stagioni recenti. 🔗 Leggi su Internews24.com
