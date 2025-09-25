Cagliari Inter Belotti insegue un record personale | non accade da 3 anni!

La missione per l’attaccante del club sardo. Si avvicina il fischio d’inizio del big match della quinta giornata di Serie A tra Cagliari e Inter, in programma sabato sera alle 20:45 all’ Unipol Domus. Tra i giocatori più attesi emerge senza dubbio Andrea Belotti, centravanti classe 1993 e punto di riferimento offensivo dei rossoblù. Il “Gallo” ha iniziato la sua avventura in Sardegna con una prestazione di grande livello, culminata in una doppietta contro il Lecce nell’ultimo turno, suscitando entusiasmo tra i tifosi e confermandosi come leader tecnico della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cagliari Inter, Belotti insegue un record personale: non accade da 3 anni!

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Inter, Lautaro verso la titolarità contro il Cagliari #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Inter, oggi niente allenamento per Bonny: si valuta per il Cagliari ? L’Inter si è allenata oggi in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la quinta giornata di campionato. I nerazzurri vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle con Ajax e Sassu - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari Inter, Belotti è a caccia di un record contro i nerazzurri: ecco di cosa si tratta - Cagliari Inter, l’attaccante rossoblù Andrea Belotti è a caccia di un record contro la squadra di Cristian Chivu: ecco di cosa si tratta Si avvicina a grandi passi il fischio d’inizio del big match de ... Segnala cagliarinews24.com

Belotti: "Ho voluto fortemente venire a Cagliari. Inter? Può succedere di tutto" - "A Lecce è stata una serata perfetta, vincere e convincere a prescindere dai due gol, che mi fanno ovviamente contento, ma la cosa più. Riporta tuttomercatoweb.com