Cagliari Inter allenamento a porte aperte verso la sfida contro i nerazzurri | tutte le novità sul gruppo di Pisacane
Cagliari Inter, i rossoblù si preparano al match di sabato all’Unipol Domus con lavoro tecnico e tattico per affrontare Chivu. A due giorni dalla sfida contro l’ Inter, il Cagliari ha svolto un allenamento a porte aperte al CRAI Sport Center, offrendo ai tifosi uno sguardo diretto sulla preparazione della squadra. La seduta ha avuto un’impostazione articolata, iniziando con un’attivazione ludica per scaldare i giocatori, seguita da esercitazioni tecniche e lavoro sul possesso palla, fondamentali per consolidare il gioco corale e la gestione della fase offensiva. Nel finale di allenamento spazio anche alle esercitazioni su cross e conclusioni a rete, con l’obiettivo di migliorare la precisione e la capacità di finalizzazione dei rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Verso CAGLIARI-INTER, CHIVU riparte dalla THULA: LAUTARO scalpita. BONNY verso il RECUPERO PARTECIPA ALLA DIRETTA ? https://youtube.com/watch?v=GY9yXMhg3kU… - X Vai su X
Inter, oggi niente allenamento per Bonny: si valuta per il Cagliari ? L’Inter si è allenata oggi in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la quinta giornata di campionato. I nerazzurri vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle con Ajax e Sassu - facebook.com Vai su Facebook
Allenamento Cagliari, nuova seduta in vista dell’Inter: il report di oggi - Allenamento Cagliari, nuova seduta per i rossoblù in vista del match contro l’Inter: il report di oggi Il Cagliari si avvicina alla grande sfida contro l’Inter con una carica speciale, quella trasmess ... Da cagliarinews24.com
Allenamento Cagliari, il focus verte sull’Inter. Seduta a porte aperte al CRAI Sport Center: il programma - Quest’oggi seduta a porte aperte al centro sportivo: cosa traspare Il Cagliari torna al lavoro al CRAI Sport Center per pre ... cagliarinews24.com scrive