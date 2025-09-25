Cagliari Inter allenamento a porte aperte verso la sfida contro i nerazzurri | tutte le novità sul gruppo di Pisacane

Cagliari Inter, i rossoblù si preparano al match di sabato all’Unipol Domus con lavoro tecnico e tattico per affrontare Chivu. A due giorni dalla sfida contro l’ Inter, il Cagliari ha svolto un allenamento a porte aperte al CRAI Sport Center, offrendo ai tifosi uno sguardo diretto sulla preparazione della squadra. La seduta ha avuto un’impostazione articolata, iniziando con un’attivazione ludica per scaldare i giocatori, seguita da esercitazioni tecniche e lavoro sul possesso palla, fondamentali per consolidare il gioco corale e la gestione della fase offensiva. Nel finale di allenamento spazio anche alle esercitazioni su cross e conclusioni a rete, con l’obiettivo di migliorare la precisione e la capacità di finalizzazione dei rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com

