Cadono calcinacci da un palazzo a due passi dalla chiesa
Cadono calcinacci da un palazzo in via Santa Croce a Capodrise, a due passi dalla chiesa di Sant'Andrea Apostolo. E' accaduto intorno alle 10 di questa mattina quando una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise è stata costretta a intervenire. I detriti rappresentavano un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: cadono - calcinacci
Cadono calcinacci e sfiorano i passanti: dramma evitato in Ghiaia
Cadono parti di intonaco dalla Sopraelevata, viabilità modificata. Calcinacci in via Fieschi, chiuso un tratto | Foto
Cadono calcinacci da un balcone, in via Posidonia: l'intervento
Castellammare cadono calcinacci Mamme in protesta Leggi articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
#Castellammare - Protesta al Cicerone per calcinacci che cadono dall'edificio scolastico Lavori già appaltati. Probabile l'intervento della ditta già nei prossimi giorni. Leggi la notizia --> https://ift.tt/y6zST4u - X Vai su X
Cadono calcinacci in piazza - Distacco di calcinacci da un fabbricato di proprietà della chiesa: il sindaco ordina al parroco di mettere in sicurezza l’edificio. Riporta polesine24.it
Calcinacci in strada, transennato palazzo in Corso Bucci - Calcinacci in strada da un palazzo di Corso Bucci durante il forte acquazzone che il pomeriggio di venerdì 4 luglio si è abbattuto su Campobasso. Secondo rainews.it