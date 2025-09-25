Cade un ascensore condominiale con una persona all' interno | illesa
Poco prima delle 23 di oggi, giovedì 25 settembre c'è stato un guasto all'ascensore di un condominio in via Colombo a Mestre, che ha causato la caduta della cabina con una persona all'interno. Si era pensato al peggio appena è scattato l'allarme per il frastuono, invece il passeggero, a parte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
