Cade in casa resta 4 giorni a terra | 89enne salvato dalla polizia locale
Non si avevano più notizie di lui da quattro giorni. Nessuno lo aveva visto in giro per il paese, il telefono suonava a vuoto. Provvidenziale è stata la chiamata dell’amministratore di sostegno dell’anziano. Alla polizia locale è stato segnalato che da alcuni giorni non era possibile mettersi in contatto con l’uomo, un 89enne residente in via Colli. Non aveva neanche ritirato i pasti che vengono consegnati dal Comune per l’ora di pranzo. La polizia locale si è subito recata all’abitazione. Anche qui nessuna risposta al citofono, il cancello era chiuso con un catenaccio. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco, giunti da Desio, e l’ambulanza dell’Avis Meda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cade - casa
