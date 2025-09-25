Cade da un’altezza di sette metri delicato intervento per salvare una turista francese

Lecceprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROCA VECCHIA (Melendugno) - È stato un recupero complicato, della durata complessiva di circa cinque ore, quello della turista francese caduta nella tarda mattinata di oggi da un costone roccioso a Roca Vecchia, da un’altezza di circa sette metri nella zona dei resti delle fortificazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cade - altezza

