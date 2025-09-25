Cade da sei metri mentre lavora Grave operaio portato a Cisanello

PONTEDERA Ancora sangue sul lavoro. Ieri pomeriggio poco dopo le 14,30 un operaio è caduto da un’altezza di circa 6 metri. E’ successo nella zona industriale di Gello all’autofficina Iveco Vannucci. L’uomo ha riportato ferite e traumi gravi in diverse parti del corpo ed è stato trasportato con un’ambulanza all’ospedale di Cisanello dove è stato ricoverato. Secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Al momento dell’intervento dei soccorritori l’operaio era cosciente, anche se molto dolorante e sotto choc per la caduta. Sulle cause dell’ infortunio sul lavoro stanno indagando i tecnici della medicina del lavoro dell’Asl Toscana nord ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade da sei metri mentre lavora. Grave operaio portato a Cisanello

