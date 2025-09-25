Cadavere rinvenuto nel Trasimeno Accertamenti sull’identità
Dopo sei giorni, le ricerche sembrano essersi concluse. Nel modo drammatico che il passare delle ore ha reso, via via, la conclusione più ovvia. Nel primo pomeriggio di ieri, l’elicottero dei vigili del fuoco ha individuato il corpo di un uomo nelle acque del Trasimeno, in prossimità di Borghetto di Tuoro, a pochi chilometri di distanza da dove, venerdì, erano iniziate le ricerche di Anton Lyubeev calciatore 27enne estone, con passaporto russo, caduto un acqua dal gommone che aveva noleggiato insieme ad alcuni amici con cui era in vacanza. L’ incidente si era verificato a circa tre chilometri di distanza dalla riva, in corrispondenza di Castiglione del Lago. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cadavere - rinvenuto
Salento, cadavere in mare: identificato 65enne Rinvenuto dalla guardia costiera
Gallipoli: cadavere di una donna in mare Rinvenuto stamattina
Il cadavere di un uomo rinvenuto sulla spiaggia, vicino agli scogli; si indaga per scoprirne l’identità. Il ritrovamento questa mattina a Fregene
Spoleto, trovato un secondo sacco nell'area in cui ieri sera era stato rinvenuto un cadavere https://www.rainews.it/tgr/umbria/articoli/2025/09/e-del-ventunenne-scomparso-dalla-casa-di-accoglienza-il-corpo-trovato-a-pezzi-in-un-sacco-e775a8aa-6626-46f6-b - facebook.com Vai su Facebook
#spoleto #cronaca Il cadavere rinvenuto ieri sera a pezzi in un sacco nero a Spoleto è del ragazzo del Bangladesh scomparso pochi giorni fa. - X Vai su X
Cadavere rinvenuto nel Trasimeno. Accertamenti sull’identità; Cadavere nelle acque del Trasimeno, accertamenti in corso; FOTO - Lago Trasimeno, rinvenuto un cadavere.
Cadavere rinvenuto nel Trasimeno. Accertamenti sull’identità - Era a pochi chilometri di distanza da dove venerdì erano iniziate le ricerche di Anton Lyubeev, calciatore estone caduto da ... Secondo msn.com
Affiora un cadavere nel lago Trasimeno: indagini sull’identità - Il ritrovamento del corpo è avvenuto durante le ricerche del giovane che vengono coordinate dai vigili del fuoco ... Lo riporta msn.com