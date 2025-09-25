Cadavere rinvenuto nel Trasimeno Accertamenti sull’identità

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sei giorni, le ricerche sembrano essersi concluse. Nel modo drammatico che il passare delle ore ha reso, via via, la conclusione più ovvia. Nel primo pomeriggio di ieri, l’elicottero dei vigili del fuoco ha individuato il corpo di un uomo nelle acque del Trasimeno, in prossimità di Borghetto di Tuoro, a pochi chilometri di distanza da dove, venerdì, erano iniziate le ricerche di Anton Lyubeev calciatore 27enne estone, con passaporto russo, caduto un acqua dal gommone che aveva noleggiato insieme ad alcuni amici con cui era in vacanza. L’ incidente si era verificato a circa tre chilometri di distanza dalla riva, in corrispondenza di Castiglione del Lago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cadavere rinvenuto nel trasimeno accertamenti sull8217identit224

© Lanazione.it - Cadavere rinvenuto nel Trasimeno. Accertamenti sull’identità

In questa notizia si parla di: cadavere - rinvenuto

Salento, cadavere in mare: identificato 65enne Rinvenuto dalla guardia costiera

Gallipoli: cadavere di una donna in mare Rinvenuto stamattina

Il cadavere di un uomo rinvenuto sulla spiaggia, vicino agli scogli; si indaga per scoprirne l’identità. Il ritrovamento questa mattina a Fregene

Cadavere rinvenuto nel Trasimeno. Accertamenti sull’identità; Cadavere nelle acque del Trasimeno, accertamenti in corso; FOTO - Lago Trasimeno, rinvenuto un cadavere.

cadavere rinvenuto trasimeno accertamentiCadavere rinvenuto nel Trasimeno. Accertamenti sull’identità - Era a pochi chilometri di distanza da dove venerdì erano iniziate le ricerche di Anton Lyubeev, calciatore estone caduto da ... Secondo msn.com

cadavere rinvenuto trasimeno accertamentiAffiora un cadavere nel lago Trasimeno: indagini sull’identità - Il ritrovamento del corpo è avvenuto durante le ricerche del giovane che vengono coordinate dai vigili del fuoco ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cadavere Rinvenuto Trasimeno Accertamenti