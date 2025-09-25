Dopo sei giorni, le ricerche sembrano essersi concluse. Nel modo drammatico che il passare delle ore ha reso, via via, la conclusione più ovvia. Nel primo pomeriggio di ieri, l’elicottero dei vigili del fuoco ha individuato il corpo di un uomo nelle acque del Trasimeno, in prossimità di Borghetto di Tuoro, a pochi chilometri di distanza da dove, venerdì, erano iniziate le ricerche di Anton Lyubeev calciatore 27enne estone, con passaporto russo, caduto un acqua dal gommone che aveva noleggiato insieme ad alcuni amici con cui era in vacanza. L’ incidente si era verificato a circa tre chilometri di distanza dalla riva, in corrispondenza di Castiglione del Lago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cadavere rinvenuto nel Trasimeno. Accertamenti sull’identità