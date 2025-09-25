Cadavere in sacco a Spoleto fermato 32enne ucraino

(Adnkronos) – C'è un fermo per l'omicidio di Bala Sagor detto 'Obi', il 21enne bengalese ucciso e infilato in un sacco nero gettato in un fossato nella zona di via Primo Maggio, a Spoleto. All'esito delle indagini scattate dopo il rinvenimento del cadavere, è stato disposto il fermo dell'indagato Shuryn Dmytro, 32enne ucraino. La decisione, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

