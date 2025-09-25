Cacciate Conte dal Napoli il motivo è grave | le parole fanno il giro del web

Le parole di Antonio Conte dopo Napoli-Pisa non sono piaciute a molti, c’è chi addirittura parla di cacciarlo dagli azzurri. Durante l’ultima live di TvPlay si aprono delle polemiche dopo la vittoria nell’ultima gara degli azzurri molto complicata e difficile da gestire. (ANSA) TvPlay.it Enrico Camelio, in diretta, ha ribadito la sua poca stima come allenatore di Antonio Conte, già lo scorso anno aveva spesso sostenuto che il tecnico fosse stato fortunato nella caccia al primo posto contro l’Inter di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

