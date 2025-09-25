Cacciate Conte dal Napoli il motivo è grave | le parole fanno il giro del web
Le parole di Antonio Conte dopo Napoli-Pisa non sono piaciute a molti, c’è chi addirittura parla di cacciarlo dagli azzurri. Durante l’ultima live di TvPlay si aprono delle polemiche dopo la vittoria nell’ultima gara degli azzurri molto complicata e difficile da gestire. (ANSA) TvPlay.it Enrico Camelio, in diretta, ha ribadito la sua poca stima come allenatore di Antonio Conte, già lo scorso anno aveva spesso sostenuto che il tecnico fosse stato fortunato nella caccia al primo posto contro l’Inter di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: cacciate - conte
La sfida tra il Napoli di Antonio Conte e il Pisa di Alberto Gilardino chiude la giornata di Serie A. I partenopei a caccia di una vittoria per il primato e il punteggio pieno? - facebook.com Vai su Facebook
Jolly a caccia di continuità: #Elmas perfetto per il #Napoli di Conte - X Vai su X
Napoli, lo sfogo di Conte sul mercato scatena la polemica: “Antonio cosa dici?” - Per il tecnico azzurro Conte rosa poco rodata e nessun acquisto da 60 milioni nonostante gli sforzi di De Laurentiis, i lamenti dell'ex ct nel mirino dei tifosi ... Si legge su sport.virgilio.it
Conte: "Napoli cantiere aperto, il mercato non è ancora finito. Che sorpresa De Bruyne" - Ultimo test amichevole per il Napoli di Antonio Conte, che domani affronterà l'Olympiacos a Castel di Sangro. Lo riporta gazzetta.it