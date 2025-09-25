Da domani sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “CTRL + C”, il nuovo singolo di Cacciasbaby, giovane artista che si sta facendo notare per la sua freschezza e autenticità.. Il brano affronta con decisione uno dei temi più attuali della scena musicale: la tendenza a replicare ciò che funziona, senza cercare una vera identità. Il titolo stesso, un chiaro riferimento al comando per “copiare”, diventa il simbolo di questa abitudine. Con “CTRL + C”, Cacciasbaby lancia un messaggio diretto: il valore di un artista non sta nella scorciatoia, ma nella capacità di costruire un percorso personale, anche quando richiede tempo e fatica. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

CACCIASBABY: domani esce il nuovo singolo "CTRL + C"