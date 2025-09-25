Caccia Usa intercettano un velivolo militare russo vicino all’Alaska

Gli Stati Uniti hanno inviato quattro caccia F-16 per intercettare un velivolo militare russo individuato nelle vicinanze dell’ Alaska. Lo ha reso noto il North American Aerospace Defense Command, chiarendo che l’aereo di Mosca «è rimasto nello spazio aereo internazionale e non è entrato in quello americano o canadese». Lo stesso Comando ha spiegato che la presenza russa nella Air Defense Identification Zone è un evento che si verifica con una certa frequenza e che «non è visto come una minaccia». Tusk: «Trump preannuncia un minore coinvolgimento Usa nel conflitto in Ucraina». Intanto il premier polacco Donald Tusk su X ha scritto che le parole di Trump sull’Ucraina che potrebbe riconquistare il suo territorio con il sostegno dell’Unione europea, in realtà «nascondono l’annuncio di un minore coinvolgimento degli Stati Uniti e il trasferimento della responsabilità di porre fine alla guerra all’Europa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

