Caccia NATO intercettano jet russi vicino alla Danimarca
Decollo immediato dei Gripen ungheresi dalla Lituania. Oggi due caccia Gripen ungheresi, appartenenti alla missione NATO Baltic Air Policing, sono decollati dalla base di Siauliai, in Lituania, per intercettare un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che stavano volando in prossimità dello spazio aereo danese. Il Comando Aereo Alleato ha confermato l'operazione, ribadendo che si tratta di un chiaro segnale dell' impegno dell'Alleanza a difendere i Paesi Baltici e il fianco orientale dell'Europa. Allerta anche negli Stati Uniti: F-16 in volo sull'Alaska. Parallelamente, negli Stati Uniti è stato rilevato un velivolo militare russo vicino all'Alaska.
