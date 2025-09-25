Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca | Merz Germania | Usare i beni di Mosca congelati per finanziare armi a Kiev
Zelensky: "Stop alla guerra o i funzionari del Cremlino dovranno cercare rifugi antiaerei. Abbiamo il sostegno di Trump per attaccare obiettivi russi", ha dichiarato il presidente ucraino. Poi ha aggiunto: "Il mio obiettivo è la pace, poi non mi candiderò". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: caccia - nato
Caccia Nato per difendere armi ucraine
Massiccio attacco russo sull'Ucraina: colpite Kiev e diverse regioni. La Nato schiera i caccia
Attacco russo su Ucraina con 597 droni, Nato soffia sul fuoco: Berlino invia missili a lungo raggio a Kiev e Polonia schiera caccia - VIDEO
Il premier polacco ragiona sulla possibilità di colpire i droni o i caccia russi che sconfinano. Ma, ha aggiunto, bisogna avere la "certezza di non essere soli": servirà l'unanimità degli altri partner della Nato - facebook.com Vai su Facebook
I caccia di Putin per 12 minuti sui cieli Nato. Così gli F-35 italiani hanno evitato il peggio?Mosca: lo spazio estone non è stato violato - X Vai su X
Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca - Gli Usa intercettano un aereo russo vicino all'Alaska, inviati F- Segnala ansa.it
Scramble in Danimarca, caccia Nato intercettano 5 jet russi in volo vicino spazio aereo dell'Alleanza - «Due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati oggi dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su- Da msn.com