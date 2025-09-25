Caccia della Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca
Caccia della Nato hanno intercettato 5 jet russi vicino alla Danimarca. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: caccia - nato
