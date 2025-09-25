Cabal titolare in Juve Atalanta? Potrebbe fargli posto quel big | possibile cambio sulla corsia per il match dell’Allianz Stadium

Cabal titolare in Juve Atalanta? Potrebbe fargli posto quel bianconero: cosa filtra in vista del match in programma all’Allianz Stadium. La Juve di Igor Tudor si prepara ad affrontare l’ Atalanta di Ivan Juric in un match che si preannuncia teso e fondamentale. Le scelte di formazione del tecnico bianconero sono al centro dell’attenzione, soprattutto per quanto riguarda le fasce. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la posizione di Andrea Cambiaso, il giovane e dinamico esterno, non è così salda in vista della gara di sabato. Cambiaso, che ha dovuto scontare due giornate di squalifica prima di tornare in campo contro il Verona, è apparso leggermente a corto di condizione fisica nell’ultima uscita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

