Byd nuovo Centro Stile a Milano | gli investimenti e le strategie su assistenza e post vendita

Dopo aver inaugurato il nuovo quartier generale, con all'interno il Centro Stile europeo, nel cuore di Milano, la tech company cinese, sta puntando a una logistica all'avanguardia. Ecco le strategie e gli obiettivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Byd, nuovo Centro Stile a Milano: gli investimenti e le strategie su assistenza e post vendita

Byd apre nuovo quartier generale a Milano con la sede del Centro Stile europeo - Il colosso cinese ha scelto il capoluogo lombardo per gestire la crescita nel nostro Paese, puntando sull’ampliamento della rete e la rapidità dell’aftersales. Come scrive corriere.it

Auto elettriche, Byd apre nuovo quartier generale a Milano - Ma che non sarà solo italiano, perché sarà la sede del Centro Stile europeo, guidato da Wolfgang Egger. Scrive tg24.sky.it