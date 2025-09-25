Busta paga da incubo in Italia gli stipendi restano fermi e la colpa è soprattutto delle aziende

25 set 2025

La crisi degli stipendi italiani sta, ancora una volta, tutta nei numeri. In Italia la busta paga non riesce a star dietro al costo della vita e la colpa, però, è anche delle aziende. Perché, secondo quanto emerge dall’analisi dell’Area studi di Mediobanca dal titolo “Dati cumulativi”, le imprese avrebbero potuto fare di più. Andando a guardare il rapporto tra stipendi e inflazione, negli ultimi anni l’erosione del potere d’acquisto è stata evidente ma poteva essere ridotta. Perché, in effetti, le aziende avevano le risorse per aumentare gli stipendi, con ricavi nettamente in crescita. Eppure non lo hanno fatto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

