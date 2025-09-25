Bus pieno di turisti si schianta contro un muro soccorsi sul posto

Nelle prime ore della mattinata di mercoledì 24 settembre, un pullman carico di turisti è stato protagonista di un incidente che ha destato non poca apprensione lungo la via Cassia. La corsa del mezzo si è improvvisamente interrotta nel territorio comunale di Bolsena, quando l’autista ha perso il controllo e il bus è finito contro un muro che costeggia la carreggiata. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di chiarire cosa abbia provocato la deviazione improvvisa del mezzo. Nonostante l’impatto con la struttura in muratura sia stato violento, l’episodio non ha avuto conseguenze gravi per i passeggeri a bordo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it