Buoni pasto pubblico impiego la Cassazione apre a tutti ma a una condizione
Sostitutivi della mensa aziendale, agevolati fiscalmente e, soprattutto, utili a una corretta alimentazione durante la pausa pranzo, i buoni pasto sono disciplinati dalla legge e dettagliati dai contratti collettivi. Anche la giurisprudenza contribuisce a chiarire la loro funzione e, infatti, recentemente la Cassazione – con la sentenza n. 25525 – ha spiegato che l’utilizzo di questo buono, nel pubblico impiego, va inteso in senso ampio e – quindi – vale per tutti al momento della pausa, dopo sei ore di lavoro. Vediamo più da vicino questa importante decisione che sottolinea un diritto dei lavoratori del pubblico impiego e non distingue tra turnisti e non. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: buoni - pasto
Buoni pasto per i collaboratori, 800 euro al mese in più di rimborsi spesa. Più mostre con Giuli e un corso di IA per tutti. Ecco i desideri dei deputati
Incremento dei buoni pasto: come influenzerà il reddito delle famiglie
È protesta a Malpensa. Gli addetti alle pulizie: speculano sui buoni pasto
Il mercato dei buoni pasto in Italia vale 4,5 miliardi e coinvolge oltre 3,5 milioni di lavoratori. Da qualche tempo si discute di un possibile aumento della soglia esentasse a 10 € che, secondo un recente studio, potrebbe: aumentare il potere d’acquisto dei dip - facebook.com Vai su Facebook
Buoni pasto verso l’aumento: 10 euro dal 2026 - https://laleggepertutti.it/744735_buoni-pasto-verso-laumento-10-euro-dal-2026… - #BuoniPasto #EsenzioneFiscale #LeggeBilancio2026 #Manovra2026 #WelfareAziendale - X Vai su X
Buoni pasto pubblico impiego, la Cassazione apre a tutti ma a una condizione - La Suprema Corte spiega che, nel lavoro presso la PA, i buoni pasto spettano a tutti i dipendenti, turnisti e non, sempre che sia rispettato uno specifico requisito di legge ... Lo riporta quifinanza.it
I buoni pasto spettano a chiunque lavori più di 6 ore, la sentenza - La Cassazione stabilisce che il buono pasto spetta quando si lavora più di sei ore, perché in questo caso la pausa per il pasto è un diritto inviolabile, indipendentemente se si è turnisti. Si legge su money.it