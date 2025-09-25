Sostitutivi della mensa aziendale, agevolati fiscalmente e, soprattutto, utili a una corretta alimentazione durante la pausa pranzo, i buoni pasto sono disciplinati dalla legge e dettagliati dai contratti collettivi. Anche la giurisprudenza contribuisce a chiarire la loro funzione e, infatti, recentemente la Cassazione – con la sentenza n. 25525 – ha spiegato che l’utilizzo di questo buono, nel pubblico impiego, va inteso in senso ampio e – quindi – vale per tutti al momento della pausa, dopo sei ore di lavoro. Vediamo più da vicino questa importante decisione che sottolinea un diritto dei lavoratori del pubblico impiego e non distingue tra turnisti e non. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Buoni pasto pubblico impiego, la Cassazione apre a tutti ma a una condizione