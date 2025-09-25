Buongiorno salta la supersfida con il Milan | lesione alla coscia sinistra per il difensore del Napoli

Il match clou della quinta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026, Milan-Napoli, non vedrà la partecipazione del difensore dei partenopei, Alessandro Buongiorno, a causa di una lesione alla coscia sinistra riportata nel corso del posticipo di lunedì contro il Pisa. Un’ assenza pesante per mister Conte che dovrà modificare l’assente del reparto arretrato. NIENTE MILAN PER BUONGIORNO: L’ESITO DEGLI ESAMI Questo il comunicato del club partenopeo dopo le indagini strumentali ai quali si è sottoposto il suo giocatore: “ Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

