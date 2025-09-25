Buongiorno da metà dicembre 2024 a oggi ha giocato appena 11 partite su 27 10 da titolare – Corsport

Buongiorno: da metà dicembre 2024 a oggi ha giocato appena 11 partite su 27 (10 da titolare) Buongiorno si è fatto di nuovo male (non scriviamo again perché sembrerebbe una presa per i fondelli). Il difensore purtroppo è nuovamente incappato in un problema agli adduttori. È il quarto infortunio agli adduttori, compreso quello che lo colpì nella sua ultima stagione al Torino. Ha evidentemente una debolezza ormai conclamata e che nemmeno l’operazione di questa estate è riuscita ad attenuare. Ne scrive anche il Corriere dello Sport: Dopo l’intervento di inizio luglio per groin pain – dolore inguinale – Alessandro era tornato in campo soltanto il 30 agosto, neanche un mese fa, nel secondo tempo della sfida con il Cagliari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

