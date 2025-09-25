Buongiorno che dramma | il dato è preoccupante

Spazionapoli.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’infortunio di Alessandro Buongiorno rappresenta l’ennesima, brutta notizia che il difensore e gli azzurri si trovano costretti ad affrontare. Il dato, effettivamente, inizia a essere preoccupante. Un avvio di stagione, quello del difensore piemontese, segnato da buonissime prestazioni. Purtroppo, la fragilità fisica di Alessandro sta iniziando ad essere un fattore non facilmente trascurabile. Dunque, di nuovo spazio a Juan Jesus, probabile titolare nel primo vero big match che andrà in scena domenica sera a San Siro contro il Milan. Una situazione, quella relativa a Buongiorno, che andrà gestita meglio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

buongiorno che dramma il dato 232 preoccupante

© Spazionapoli.it - Buongiorno, che dramma: il dato è preoccupante

In questa notizia si parla di: buongiorno - dramma

Cerca Video su questo argomento: Buongiorno Dramma Dato 232