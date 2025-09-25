Buongiorno che dramma | il dato è preoccupante
L’infortunio di Alessandro Buongiorno rappresenta l’ennesima, brutta notizia che il difensore e gli azzurri si trovano costretti ad affrontare. Il dato, effettivamente, inizia a essere preoccupante. Un avvio di stagione, quello del difensore piemontese, segnato da buonissime prestazioni. Purtroppo, la fragilità fisica di Alessandro sta iniziando ad essere un fattore non facilmente trascurabile. Dunque, di nuovo spazio a Juan Jesus, probabile titolare nel primo vero big match che andrà in scena domenica sera a San Siro contro il Milan. Una situazione, quella relativa a Buongiorno, che andrà gestita meglio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
