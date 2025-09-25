Buona la prima per Darderi a Tokyo Battuto Nishioka ora Brooksby

25 set 2025

Primo set faticoso e un set point salvato, ma l'azzurro appare sempre in controllo per poi trionfare in due. Cercherà il primo quarto in tour sul cemento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ATP Tokyo 2025, Darderi supera Nishioka e approda agli ottavi di finale - Nel primo turno del torneo ATP 500 di Tokyo Luciano Darderi supera la wild card giapponese Yoshihito Nishioka 7- Si legge su oasport.it

buona prima darderi tokyoDarderi stende Nishioka dopo una battaglia di oltre due ore: chi sfiderà agli ottavi - Dopo l'esordio vincente di Berrettini, sorride anche l'altro azzurro in gara a Tokyo. Segnala tuttosport.com

