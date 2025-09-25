Bulgaria-Cechia Mondiali volley 2025 | orario prima semifinale programma tv streaming

Bulgaria-Cechia sarà la prima semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per sabato 27 settembre (ore 08.30 italiane) sul campo di Pasay City (Manila, Filippine), quando andrà in scena una sfida quasi impronosticabile alla vigilia della rassegna iridata. I tutti verdi di Chicco Blengini si sono meritati questo incontro dopo aver sconfitto gli USA ai quarti al termine di una grandiosa rimonta, mentre la rivelazione dell’evento ha saputo superare Tunisia e Iran dopo aver contribuito all’eliminazione del Brasile. La Bulgaria partirà con i favori del pronostico grazie al braccio dinamitardo dell’attaccante Aleksandar Nikolov e punta a raggiungere la prima finale della sua storia ai Mondiali (da quando si gioca con l’eliminazione diretta), ma la Cechia potrebbe rispondere con la forza del proprio gruppo e regalarsi un sogno da vera favola. 🔗 Leggi su Oasport.it

