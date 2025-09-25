Buffon Jr storico debutto in Torino-Pisa La gioia di Alena Seredova | Il mio Lollo

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad appena 17 anni, il figlio di Gigi e della ex modella ha giocato l'ultima mezz'ora della sfida di Coppa Italia. Il post con cuoricino della madre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

buffon jr storico debutto in torino pisa la gioia di alena seredova il mio lollo

© Gazzetta.it - Buffon Jr., storico debutto in Torino-Pisa. La gioia di Alena Seredova: "Il mio Lollo"

In questa notizia si parla di: buffon - storico

Silvano Martina (storico agente Buffon) svela: «Di Gregorio ottimo portiere ma non è un campione. Non va crocifisso! Prendere lui al posto di Szczesny è stato…»

Dybala e Buffon jr si sono scambiati la maglia dopo Pisa-Roma - 0 dai giallorossi, l’argentino e Louis Thomas, figlio del ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Buffon Jr Storico Debutto