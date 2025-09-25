Buffo | L’Europa si sta preparando all’idea di conflitto e questo mi preoccupa enormemente

“L’Europa si sta preparando all’idea di conflitto, e questo mi preoccupa enormemente. Quello che colpisce è che la classe dirigente europea sembra convinta che la risposta sia rincorrere le grandi potenze sul terreno degli armamenti, ma quella è una partita che abbiamo già perso. Il vero ruolo strategico dell’Europa dev’essere far pesare il proprio valore manifatturiero: senza le nostre produzioni di eccellenza, senza componentistica, know-how e tecnologia, interi comparti industriali globali si fermerebbero o subirebbero ritardi insostenibili”. Non ha dubbi Giancarlo Buffo, amministratore delegato di Cisla, azienda del Canavese, in provincia di Torino, punto di riferimento per le produzioni di altissima qualità nel settore dello stampaggio a caldo e delle lavorazioni meccaniche, con clienti del calibro di Ferrari, Maserati, Porsche, Bmw, Audi e Aston Martin nell’automotive, di Alstom nel ferroviario e di Framatome nel nucleare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Buffo: "L’Europa si sta preparando all’idea di conflitto, e questo mi preoccupa enormemente"

