Bufera su Brunello Cucinelli | Azionisti ingannati Crollo in Borsa accuse sulle vendite in Russia

L'accusa è di quelle pesanti. La casa di moda Brunello Cucinelli avrebbe "ingannato i suoi azionisti", continuando a "mentire sulle sue attività in Russia" dato che gestirebbe "diversi negozi a Mosca, con un'ampia offerta di articoli dal prezzo di migliaia di euro". Azioni definite tali da "aver palesemente ignorato la legislazione europea" sulle sanzioni alla Russia. A lanciare l'attacco nei confronti di una delle società italiane più importanti nel campo della moda è Morpheus Research, ente statunitense fondato quest'anno da un team di analisti finanziari impegnati a smascherare frodi e comportamenti scorretti delle aziende nei mercati finanziari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

