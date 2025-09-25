Bufera su Brunello Cucinelli | Azionisti ingannati Crollo in Borsa accuse sulle vendite in Russia
L'accusa è di quelle pesanti. La casa di moda Brunello Cucinelli avrebbe "ingannato i suoi azionisti", continuando a "mentire sulle sue attività in Russia" dato che gestirebbe "diversi negozi a Mosca, con un'ampia offerta di articoli dal prezzo di migliaia di euro". Azioni definite tali da "aver palesemente ignorato la legislazione europea" sulle sanzioni alla Russia. A lanciare l'attacco nei confronti di una delle società italiane più importanti nel campo della moda è Morpheus Research, ente statunitense fondato quest'anno da un team di analisti finanziari impegnati a smascherare frodi e comportamenti scorretti delle aziende nei mercati finanziari. 🔗 Leggi su Iltempo.it
"Bufera" russa sulla Brunello Cucinelli: accuse di irregolarità, titolo in picchiata
Cucinelli sotto attacco short? Azioni sospese da Piazza Affari, poi il crollo -17%. “Valutiamo azioni legali” - Le azioni della casa di moda Brunello Cucinelli sono state sospese dalle contrattazioni di Piazza Affari, dopo un calo del 5% circa, a quota. Segnala money.it
Brunello Cucinelli sospesa a Piazza Affari: cosa sta succedendo? - Un report accende i riflettori su presunte violazioni e gestione poco trasparente del business. it.benzinga.com scrive